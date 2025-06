Joey De Maio Manowarist: Eesti on küll väike riik, aga ka dünamiit tuleb väikestes karpides

Lühike vastus on see, et neile lihtsalt meeldib Eesti nii väga, pikem vastus aga see, et nad näevad Eestis justkui väikest MANOWARi – südikat, julget ja inspireerivat.

«Aastaid tagasi esinesin Broadwayl muusikalide orkestriaugus. See oli imeline kogemus, sest ma olin osa väikesest orkestrist, mille ülesanne oli jälgida lauljaid ja nendega koos mängida. Ükskord kuulsin, kuidas mõned näitlejad omavahel rääkisid – laval oli viis või kümme näitlejat ja väike orkester. Nad arutasid mingit filmi ja üks ütles: «Jah, sel tüübil oli seal väike roll.» Selle peale vastas teine näitleja: «Ei ole olemas väikseid rolle, on vaid väikesed näitlejad.» See lause jäi mulle meelde,» alustas muusik oma lugu. «Olen hiljem tihti kuulnud, kuidas öeldakse: «Portugal on väike riik» või «Eesti on väike riik». Aga inimesed unustavad, et ka dünamiit tuleb väikestes karpides.»