ARVUSTUS Puud võivad olla nagu inimesed: Evelyn Grzinichi sissejuhatus urgu

Evelyn Grzinichi näituse helitaust pakub midagi sarnast, kuivõrd tema abikaasa John – kavalehte tsiteerides – on lindistanud puujuuri. Ja kui küsida, mida seal siis täpsemalt lindistada olema peaks, on vastus laias laastus juba antud: kohati mühisev ambient, kohati microsound/glitch, mis – nagu ma eeldan ja loodan – põhiliselt juurtel toimetavate sitikatega seostub, kuigi mine sa muidugi tea. Välilindistused need igatahes on, mis hilisemat töötlust (nt kiirendamist, võimendamist vms) või vähemalt toimetamist muidugi ei välista.