Harris Yulin sündis 5. novembril 1937 Los Angeleses, kuid tema näitlejadebüüt leidis aset hoopis New Yorgis, kui ta 1963. aastal astus lavale näidendis «Next Time I’ll Sing to You». Filmilinal tegi ta oma esimese etteaste 1971. aastal filmis «Doc», kehastades legendaarset seadusemeest Wyatt Earpi Stacy Keachi Doc Holliday kõrval. Broadwayl debüteeris ta 1980. aastal näidendis «Watch on the Rhine» ning naasis sinna korduvalt, sealhulgas lavastustes «Anne Franki päevik», «The Price» ja «Hedda Gabler».