KULTUURIS KUUM Duo Ruut teeb ilma ja põrutab kodulinnast maailma suurimale muusikafestivalile

Nende uus album «Ilmateade» on omamoodi fotoalbum nende viimaste aastate arenguteest ja kõigest, mida nad viimaste hoogsate aastate jooksul teinud on.

«Värske plaat jutustab lugusid erinevatest aegadest, erinevatest inimestest ja muidugi - ilmast. Pärimustekstidel põhinev looming annab märku, et ilm pole meie akende taga lihtsalt passiivne element, vaid hoopis pidevalt muutuv tegelane, millel on meie üle rohkem võimu kui me oma igapäevaelus tähele paneme,» kirjeldasid duo liikmed Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi.