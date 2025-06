Hollywood kuulutas sõja AI-piltidele: Disney ja Universal süüdistavad tehisintellekti piraatluses

Disney ja Universal esitasid kolmapäeval kohtuhagi populaarse tehisintellektil põhineva pildigeneraatori Midjourney vastu, süüdistades ettevõtet autoriõiguste rikkumises. Tegemist on esimese korraga, mil suured Hollywoodi stuudiod sekkuvad generatiivse tehisintellekti puudutavatesse juriidilistesse vaidlustesse.

Hagi esitati Los Angelese föderaalkohtus ning selles väidetakse, et Midjourney on kasutanud ebaseaduslikult stuudiote andmekogusid, et luua ja levitada lõputus koguses volitamata kujutisi tuntud tegelastest – näiteks Darth Vaderist filmisarjast «Tähesõjad» ja Minionitest animafilmis «Mina, supervaras».