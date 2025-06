GALERII «Fränki» tähe uus roll: vaata, mis toimus Tõru Kannimäe uue filmi võtetel

Režissöör Ivan Pavljutškov: «Meil osalescastingul üle tuhande noore inimese üle Eesti ning nende seast valisime filmi üheksa põhitegelast. Tänapäeva noored oncastingulosaledes väga avatud ja loomingulised. Oli rõõm nii paljude andekate noorte seast välja valida enda filmi näitlejad. Põhilisteks võttepaikadeks filmis on kolm keskkonda: Morteni maakodu, raba ja kool. Kooliks sai valitud Pelgulinna Riigigümnaasium, mis arhitektuurselt tugevalt toetab filmi sisu. Rabadest näeme filmis Kõnnu Suursoo raba, Marimetsa raba ja Keava raba, mis kõik omamoodi täiendavad filmi maagilise realismi atmosfääri. Morteni kodutalu stseenid on üles võetud Raplamaal Viliveres ning Ardus.»«Morteni» režissöör on Ivan Pavljutškov (varasemalt on ta pälvinud festivalidel tunnustust lühifilmidega «Valge ruut» ja «Ivanipäev«) ning stsenaristReeli Reinaus (raamatu «Morten, Emilie ja kadunud maailmad» autor).Filmi võtab üles tunnustatud operaator Ants Tammik (2023. a. Euroopa parim dokumentaalfilm «Savvusanna sõsarad», «Eia jõulud Tondikakul»), kunstnikuks on Ketlin Kasar (2024. a. Kultuurkapitali aastapreemia - parim lühifilm «Ääremängijad», «Salme viikingid»), kostüümikunstnik Neoon Must (2024. a. Soome filmiauhindade Jussi parima kostüümikunstniku nominent filmiga «Valoa Valoa Valoa»). Filmi tootja on Kopli Kinokompanii ning produtsendiks Anneli Ahven («Must alpinist»). Filmi levitab ACME Film. «Morten»jõuab kinodesse 2026. aastal.Filmi tootmist toetavad Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ja Tartu Filmifond.