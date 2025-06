VALUS KAOTUS Suri üks mõjukamaid figuure industriaalroki ajaloos

McCarthy kirjeldas oma esinemisstiili tabavalt kui «karjumine ja näpuga näitamine» – tema lavaline olek mõjus jutlustajalikult, kui ta täishäälel käske ja üleskutseid kuulutas, nautides täiel rinnal kehalist ekstaasi, mida iseloomustab ka nende pala «Hearts and Minds». Ansambli jõulised elektroonilised rütmid ja McCarthy väljendusrikas esitus kujundasid muusikastiili, mis mõjutas mitmeid hilisemaid tegijaid, sealhulgas Nine Inch Nailsi.

Kasutades odavaid süntesaatoreid ja löökpille, milleks sageli oli ka lihtsalt metallprügikast hüüdnimega «John», kujundasid nad järk-järgult oma ainulaadset helikeelt. 1983. aastal andsid nad välja esimese demo ning kaks aastat hiljem debüütsingli «Isn’t It Funny How Your Body Works».

Ansambli militaar-muusikast inspireeritud kõlapilt ja esteetika tekitasid mõnes kuulajas segadust – «totalitaarne kujundikeel peegeldas tolleaegset poliitilist karmi reaalsust, kaevurite streike ja tänavarahutusi,» selgitas hiljem Bon Harris. Kuid Nitzer Ebbi muusika leidis kiiresti tee tantsupõrandatele, kus lood nagu «Let Your Body Learn» ja «Warsaw Ghetto» sulandusid tekkivatesse techno ja acid house'i suundadesse. Legendaarne DJ Andrew Weatherall on öelnud: «Kõige lähemale Jumala kogemisele jõudsin, kui kuulasin lugu «Join in the Chant».