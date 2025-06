«Polüamooria on see, et sa armastad rohkem kui ühte inimest korraga. Polüamooria pole üleaisalöömine, kõrvalt panemine, sahmimine, truudusemurdmine, petmine. Kõik on aus, kui kõiges on kokku lepitud,» muljetas Kaja, tulles tagasi tantralaagrist, kus oli ekstaatiliselt tantsinud, uurinud oma müstilist naiselikkust, osalenud spirituaalsetel rituaalidel ja kogenud kosmilist vabanemistunnet.