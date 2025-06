FRED JÜSSI 90 Katse portreteerida legendi

Laias laastus on raamat «Fred Jüssi ja inimesed tema ümber» nagu piibel. Nagu Piibel koosneb paljudest eri mahus ning ise nägu raamatutest, on ka Jüssi-raamatu sisu väga kirju ning koosneb omanäolistest osadest, mille stiil, rütm ning sõnum eristub teistest.

Piibli osad on kirja pandud eri aegadel, Jüssi-raamatu peatükid on samuti kirjutanud eri inimesed, ja tundub, et eri ajal – raamatu viimased kaks osa räägivad juba lahkunust, aga eelnevad võivad samuti hüvastijätukõnet meenutada. Viimase peatüki autor Valdur Mikita tunnistab, et teatud vanuses inimese sünnipäevakõned võivad vabalt olla ka matusekõned.