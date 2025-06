LASTERAAMAT Tüdruk lunastab vanemate süüteod ja päästab maailma

Jetke ei tea oma vanust ega teisigi «tavalisi» asju, näiteks mis tunne on, kui sind kallistatakse või kui sulle tehakse kingitus. Kiuslike vanemate pärast ei käi ta koolis ning saab suure osa oma teadmistest seebiooperist «Elumere tuuled». See ei tähenda, et tüdruk poleks tark, vastupidi – ta on lausa nii tark, et õpib kodus ise lugema ja arvutama ning seda nii hästi, et teeb isa eest arvutusülesandeid. Jetke januneb teadmiste järele ning tema suur unistus on minna kooli, kuid see on üks paljudest asjadest, mille vanemad talle keelavad.