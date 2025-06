NÄDALA RAAMAT Kirjandusloolase keerdkäigud

Mitte just eestipärase nimega Janika Kronberg on Võrumaa poiss, kelle lapsepõlvemaa asub Sänna ja Rõuge vahel, just suure tee ääres. Kuna Artur Adsoni kunagisele sünnipaigale võib üsna samad koordinaadid lisada, hakkas Janika hiljem sugulussidemeid otsima ning tuvastaski, et Kronbergid on ​Adsonitega viie sugupõlve tagused hõimlased. Kuid Adsonist pärastpoole.