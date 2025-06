NÄDALA PLAAT Uus Pulp kuulajatele pugemisele aega ei kuluta

Britipopi üks ikoonilisemaid bände Pulp on pärast 24 aasta pikkuseks veninud pausi tagasi uue stuudioalbumiga. See on iseenesest väga tore uudis, seda enam, et «More» («Veel») on otsast lõpuni väga arvestatav plaat. Plaadi nimi vihjab sellele, et jätkatakse sealt, kus omal ajal pooleli jäi, ning täpselt seda bänd teebki, talle omasel intelligentsel, leebelt iroonilisel ja meloodilisel viisil. Ligi veerand sajandi pikkust pausi pole kuskilt tunda, teravmeelne ja küps «More» on bändi pika karjääri üks paremaid.