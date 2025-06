KINDEL LAKS Üks 20. sajandi kõige olulisem filosoofiaraamat ilmus eesti keeles

Kas Aalto taburet kõigub?

Kirjandusfestivali HeadRead eel laenutasin peotäie nende külalisautorite teoseid, millega ma varem kursis polnud. Siit koorus üks tõsine lugemiselamus soomlase Jari Järvelä näol. Eesti keeles 2023. aastal ilmunud romaani lühipealkirjaga «Aino A.» on tõlkinud Kai Aareleid. Tegemist on soome rahvusarhitekti Alvar Aalto abikaasa Aino Marsio-Aalto ilukirjandusliku poolfiktiivelulooga, mida saadab provokatiivne küsimus: kas Alvar Aalto taburet kõigub? Viide on mõistagi Aalto kuulsale kolme jalaga taburetile, mis tõesti kõikuma kippus, aga nüüd näitab kirjanik, et varju jäänud Aino A. – samuti andekas arhitekt – oli mehe tähelennus algul palju suurem osaline, kui oleme osanud arvata. See on kultuurilooliselt väga rikas ja lobe lugemine.