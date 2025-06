Tema oli ansambli The Beach Boys peamine laulukirjutaja ja liider. «Surfin’ U.S.A», «California Girls», «I Get Around», «Good Vibrations» jne olid sillerdavatest vokaalharmooniatest pungil hitid, mis 1960ndate esimeses pooles oma ülevoolavas optimismis popmuusika suunda määrasid.

The Beach Boysi muusikat nimetati «California kõlaks» ja selle külge haakusid kujutlused päikesest, ookeanist, surfilaudadest, California tüdrukutest, autodega ringi rallimisest, teismeeaga seotud vabadustest jne. Ühesõnaga meeldivast ja pealiskaudsest, nagu on ka üks võimalus määratleda ideaalset poppi. Kui The Beach Boys oli tollal populaarse surfimuusika nägu, siis Brian Wilsonit kirjeldati kui kedagi, kes polnud elus randagi sattunud, rääkimata surfilauale astumisest.