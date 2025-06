ARVUSTUS EKA tudengite lõpunäitus pulbitseb nagu laat

Kolme korruse peale on tööd jaotatud sektsioonidesse õppekavade järgi, teed näitavad viidad seintel ja põrandatel ning mõned sammud hoone sisemusse paljastavad ka meenepoe. Kui kaaluda filosoofilisemas võtmes, et looming on enese otsimine või enda kogemuse ja idee vormi valamine, siis sobib see labürinditaoline näitusehoone ideaalselt kunstilembesele inimesele, kes soovib loomemetsast erilised pärlid üles leida.

Teoseid on ligi 250 ning üleüldiselt leian, et ei ole paslik tudengite katsetusi liigkriitiliselt hinnata (las see jääda õppejõudude tööks). «TASE-l» ei ole juhtivat kuraatorieetost peale selle, et tudengitele on antud võrdlemisi vabad käed, ning proovin ennekõike hinnata neid kui katsetusi, mis kunstikooli kaitsvate seinte vahelt vabadusse on pääsenud. See ei tähenda, et tööd kuidagi tooreks või tahumatuks jääksid, vaid vastupidi, näitab, et festivali ongi vaja.