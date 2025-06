Filmi põhjal valmis ka Black Adami mängufiguur, mille tootis McFarlane Toys. Ent Johnson, kes on oma sportliku kehaehituse poolest tuntud juba WWE aegadest saati, leidis, et tema rinnalihased ei paistnud figuuri pealt kuigi hästi välja. Nii et ta nõudis, et mängufiguuril oleks veel suuremad lihased, et oleks kindlasti aru saada, et mänguasi on loodud tema põhjal.