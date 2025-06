VAATA 10 filmi ja telesarja, mis aitavad mõista Iisraeli ja Iraani konflikti

Viimaste aastate jooksul on Iisrael järjekindlalt võtnud sihikule Iraani tuumarajatisi ja revolutsioonilise kaardiväe võtmetegelasi, kasutades nii õhulööke kui ka küberrelvi. Iraan seevastu on toetanud piirkondlikke relvarühmitusi ja kinnitanud, et Iisraeli «agressioonidele» vastatakse «võrdse mõõduga».

Poliitiliste pingete tõttu on viimastel aastatel sagenenud ka filmid ja telesarjad, mis käsitlevad just neid varjatud sõdu, luureoperatsioone ja moraalseid dilemmasid, mis defineerivad Iisraeli ja Iraani vastasseisu. Osa neist on loodud Iisraelis, teised vaadeldavad teemat läbi lääne perspektiivi, ent kõigis peegeldub üks: maailm, kus sõda ei pruugi enam olla ainult pommide ja tankide, vaid ka valeidentiteetide, serverite ja luurekaamerate pärusmaa.

Järgnevad filmid ja sarjad ei ole pelgalt meelelahutus. Need pakuvad võimalust mõista, mis toimub poliitiliste pealkirjade taga – luurest ja sabotaažist kuni diplomaatia haprate hetkedeni. Just seetõttu on oluline neid käsitleda ka kultuurilises plaanis, mitte üksnes kui draamat või dokumentaali, vaid kui osa meie aja ajalookirjutusest.

«Argo»

USA, mängufilm, 2012

Režissöör: Ben Affleck

Osades: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Alan Arkin

1979. aasta Iraani pantvangikriisi ajal varjub kuus Ameerika saatkonna töötajat Kanada suursaadikule. CIA käivitab hulljulge päästeplaani: nad esinevad filmimeeskonnana, kes valmistub Iraanis ulmefilmi võteteks. «Argo» põimib spionaaži, poliitilist pinget ja absurdi peenelt üheks, põhinedes tõestisündinud operatsioonil.

IMDB hinne: 7,7 – Vaata IMDB-s