Kas Terminaatoril on hea maitse? Arnold Schwarzenegger rüüpab Eesti õlut

Kas «FUBARil» on tõepoolest pistmist Tallinnaga?

Kuigi Netflixi märuliseeria «FUBAR» teise hooaja kolmandas episoodis viib tegevus peategelased justkui Tallinnasse, on see sidumine pigem süžeevõte kui sisuline seos.

Sarjas mainitakse selgesõnaliselt, et sündmused arenevad Eesti pealinnas – Luke Brunner röövitakse lennul, mille sihtpunktiks on Tallinn, ning osa tegevusest toimub väidetavalt sealses varjatud pelgupaigas. Kuid vaatamata narratiivsele viitele ei filmitud neid stseene Eestis. Tegelikkuses on kogu «Tallinna-osa» üles võetud Tšehhi pealinnas Prahas, mille tänavaid ja interjööre kasutatakse Tallinnana.