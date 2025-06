See otsus tuleb vaid kaks nädalat pärast seda, kui president Donald Trump süüdistas teda mitmekesisuse, võrdsete võimaluste ja kaasatuse (DEI – diversity, equity, inclusion) edendamises ning nimetas teda ametisse sobimatuks, kirjutab Reutersi korrespondent Kanishka Singh.

Miks see on oluline

Trump väitis 30. mail, et ta on Kim Sajeti vallandanud, nimetades teda parteiliselt kallutatuks ja DEI pooldajaks. Samas ei ole selge, kas tal üldse on selleks õigust — Rahvuslik Portreegalerii kuulub Smithsoniani alla, mis küll saab suure osa oma rahast USA Kongressilt, kuid on juriidiliselt föderaalvalitsusest sõltumatu.

Smithsonian vastas Trumpi väidetele avaldusega, milles rõhutas oma autonoomiat: «Kõik personalivalikud teeb ja kinnitab institutsiooni sekretär koostöös järelevalvenõukoguga.»

Märtsis allkirjastas Trump täidesaatva korralduse, milles süüdistas Smithsoniani — Ameerika kultuuri ja ajaloo olulisimat muuseumide ja uurimisasutuste kompleksi — «ameerikavastase ideoloogia» levitamises.

Nii nad ütlesid

«See ei olnud lihtne otsus, kuid usun, et see on õige,» ütles Sajet oma avalduses. «Praegu on institutsiooni huvides parim, kui astun kõrvale.»

Smithsoniani sekretär Lonnie Bunch lisas: «Tean, et see otsus polnud talle kerge.» Tema sõnul «seadis Sajet institutsiooni vajadused kõrgemale isiklikest huvidest.»

Taust

Kim Sajet oli esimene naine, kes juhtis Rahvuslikku Portreegaleriid — olulist kultuuriasutust Washingtonis, kus eksponeeritakse silmapaistvate ameeriklaste, sealhulgas kõigi presidentide portreesid. Galerii kogusse kuulub üle 26 000 teose.