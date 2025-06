99-aastane Mel Brooks astub taas ekraanile kultuskomöödia järjefilmis

Järg on valmimas Amazon-MGM stuudio koostöös, Brooks on taas produtsent. Kaasautoriks ja võimaliku peaosatäitjana on kaasatud näitleja Josh Gad, kes kirjutas Instagramis: «Mina olin see laps, kes nägi enne «Spaceballsi» kui «Tähesõdu» ja ei mõistnud, miks keegi tahaks Mel Brooksi klassikast teha tõsise uusversiooni. Nüüd, aastaid hiljem, on see suurim kingitus, et saan töötada koos Meliga selle filmi järje kallal, mis inspireeris George Lucaset.» Nii kirjutab Guardian.

Filmi režissöör on Josh Greenbaum, kelle kontol on näiteks rääkimisvõimeliste koerte komöödia «Strays» ning filmid «Barb and Star Go to Vista Del Mar» ja dokumentaal «Will & Harper». Hiljuti seoti ta ka uue «Karupoeg Puhhi» (Care Bears) filmi arendusega.

Kuigi «Spaceballs» sai linastumisel vastakaid hinnanguid, kujunes sellest ajapikku armastatud kultusfilm. Originaalis mängisid muuhulgas John Candy, Rick Moranis ja Bill Pullman. Allikate sõnul naasevad Moranis ja Pullman ka järjesse, lisaks liitub näitlejaskonnaga Keke Palmer, kes tõi sel aastal üllatushiti «One of Them Days».

Juba 2014. aastal rõhutas Brooks intervjuus, et Moranise osalemine on tema jaoks võtmetähtsusega: «Ilma Rickita ma ei tee seda. Kiiver on mul laos ootamas – see ei sobi kellelegi teisele. Rick on täpselt 166,5 cm pikk. See kiiver on loodud talle. Ta oli geniaalne.»

Stuudio ametlikus pressiteates öeldakse: «Kuigi filmi pealkiri, süžee ja osatäitjad on veel saladuskatte all, kirjeldavad asjaga seotud, ent stsenaariumi veel mitte lugenud inimesed seda kui «Mitte-eelosa Mitte-uusversioon Järg Osa Kaks, milles on siiski Reboot-elemendid ja Frantsiisi laiendust».»

Mel Brooks Foto: Joseph Marzullo / WENN

Mel Brooks kuulub 21 inimese hulka, kes on pälvinud kõik neli suuremat show-äri auhinda – Emmy, Grammy, Oscari ja Tony (nimetatakse EGOT). Kinolinal oli ta viimati 2005. aastal filmis «The Producers», mis põhines tema enda 1967. aasta filmil ja Broadway muusikalil. Hiljem on ta laenanud häält mitmes animatsioonis.