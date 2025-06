Põhjus selgus, veidralt miks räägib Yoda

Ehk nagu seda seletaks Yoda ise

Armastatud olen, olen küll. Väike roheline tegelane, mina. Yoda nimi, see mul on. Kummaline mu kõneviis on — meelega, tehtud see on.

«Läbi kukkumine, parim õpetaja on.»

«Õppida veel sul palju on.»

«900-aastaseks kui saad, nii hea ei näe välja sina.»

Räägin nii, sest kuulama paneb see, ütles Lucas. 1980. aasta filmi «Impeerium annab vastulöögi» juubelilinastusel, selgitas ta.

«Tavakeeles kui räägid, ei kuula sind nad,» sõnas Lucas.

«Aga kui aktsent sul on, või aru ei saa sinust hästi, kuulama nad hakkavad.»

Filosoof ma olin.

«Tuleb kuulama panna rahvast. Eriti noori. 12-aastaseid, jah.»

TCM filmifestivalil Lucas rääkis, 2025. aastal see oli.

Variety’le ta seda ütles, tõesti.

Kaadreid naljakaid sel nädalal postitati.

Yoda võtteplatsil, eksinud ja kukkunud, aga ikka räägin mina.

Frank Oz – tema hääl mul on. Nukk juhib, hääl annab, elusana hoiab.