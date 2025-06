RÕÕMUSÕNUM Def Leppardi kitarrist on raskest haigusest prii: olen oma doonorile vähemalt kolm õlut võlgu

Campbell, 62, rääkis oma seisundist SiriusXM saates «Trunk Nation», mida juhib Eddie Trunk. Ta ütles, et pärast 2013. aastal diagnoositud Hodgkini lümfoomi on ta nüüd «sajaprotsendiliselt puhas». Kitarrist jättis 2025. aasta alguses vahele bändi esimese kontserdi Mehhikos, sest oli toibumas luuüdi siirdamisest. «Olen sellele doonorile nüüd vähemalt ühe õlle võlgu,» lisas ta muhedalt.

«Mul on tegelikult väga vedanud,» mõtiskles Campbell, meenutades aastaid kestnud keemiaravi, immunoteraapiat ja erinevaid kombineeritud ravimeetodeid. «Kümme aastat tagasi tehti mulle autoloogne siirdamine – kasutati mu enda tüvirakke. Aga see ei töötanud. Vähk tuli ikka ja jälle tagasi. Kaks aastat tagasi läks asi tõsiselt halvaks. Arstid ütlesid, et minu ainus reaalne võimalus haigusest vabaneda on doonorsiirdamine.»