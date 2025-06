«Me peame aktiivseid läbirääkimisi Trumpile lähedaste inimestega. Pärast erakorralise taotluse esitamist on need vestlused muutunud tihedamaks ja sisukamaks,» sõnas Brindley Entertainment Weeklyle. «Me usume, et ainult president Trumpil on piisavalt julgust, et meid aidata. Ja meie olukord muutub iga päevaga aina kriitilisemaks.»