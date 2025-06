TÕELINE VEDAMINE FBI leidis üles 40 aastat kadunud olnud maalid

Uurimise uus käik sai alguse 2023. aasta lõpus, kui Los Angeleses tegutsev uuriv ajakirjanik Lou Schachter helistas Harwoodi kunstimuuseumi juhatajale Juniper Leherissey'le. Schachter väitis, et on leidnud tõsiseltvõetavaid tõendeid, mis seovad Taose muuseumi maalivarguse kuulsa Willem de Kooningi maali «Woman-Ocher» (1954–55) röövimisega Arizona Ülikooli kunstimuuseumist. Too de Kooningi teos oli kadunud 32 aastat, kuni see 2017. aastal ootamatult tagastati. 2022. aastal valmis dokumentaalfilm kunstivargustest, kus peategelasteks olid Rita ja Jerry Alter New Mexico osariigist Cliffist. Filmis näidati ka fotot nende elutoast, kus olid seinal just need kaks otsitavat Higginsi ja Sharpi maali.