«Ma olen teda alati väga austanud – ta oli minu jaoks super helilooja ja produtsent, tõeline laulukirjutaja. Ta oli tõesti üks nendest suurtest – tema laule on laulnud Marju Länik, Tõnis Mägi, Code One... nimekiri on pikk. Tal oli väga hea vaist, tõsiselt hea muusikaline nina,» sõnas Toome.

Toome sõnul oli tal hea meel, et ta viimasel ajal Targoga taas tihedamalt suhtles. «Kuigi me kusagil 20 aastat ei suhelnud, siis huvitaval kombel hakkasime just viimasel aastal uuesti kontakti looma. Ma saatsin talle ideid oma uutest lugudest. Ja me jäime ikka muusika juurde – nagu vanasti,» sõnas muusik.