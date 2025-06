Ometi tundus olukord olevat enamat kui lihtsalt tööseisak. Louvre’ist on saanud ülemaailmse ületurismi lakmuspaber – uhke palee, mis on murdumas omaenda menukuse all. Kui Veneetsia ja Ateena püüavad turistide arvu piirata, seisab ka Louvre silmitsi paratamatu murdepunktiga.