KOHATU One Republicu laulja sõnavõtt Trumpi-vastaste meeleavalduste kohta ajas fännid marru

One Republicu laulja Ryan Tedder 2024. aastal.

Ansambli One Republic solist Ryan Tedder on sotsiaalmeediasse postitatud arvamusega tekitanud pahameelt, nimetades Donald Trumpi vastu suunatud nädalavahetuse meeleavaldusi «masendavaks», kuna need langesid kokku USA armee 250. aastapäeva tähistamisega, vahendab Independent.