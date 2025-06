TÄISPIKK NIMEKIRI Hard Rock Laager kuulutas välja kõik selle aasta festivali esinejad

Juba peaaegu 25 aastat tegutsenud Tartu melanhoolrocki bänd DND avaldas eelmise aasta septembris oma seni viimase ja ühtlasi juba kaheksanda stuudioalbumi «Viimane kustutab tule». Album sai fännidelt ja kriitikutelt ülimalt positiivse vastuvõtu ja oli ühtlasi ka nomineeritud Eesti muusikaauhindadel parima rockalbumi kategoorias. Albumi ilmumist tähistati ka suurejooneliselt väljamüüdud turneega, mille käigus tehti tiir peale enamusele eesti rockiklubidele. Aasta lõpus peale edukat tuuri lõppu võttis bänd mõneks ajaks aja maha, kuid ainult selleks, et nüüd suvel täie rauaga jälle erinevatest festivalidest osa võtta. Suur heameel on, et DND taaskord Hard Rock Laagri festivalil üles astub. On, mida oodata!

SURROGOAT on death metal bänd Lõuna-Eestist (täpsemalt Ihamarust), mis alustas oma tegevust 1999. aastal Tartus. Väljaanded: demo «Excuses For Oppression» (2001) ja minialbum «Landscapes Of Condolence» (2004). Kontserttegevust alustati 2001. aastal ning see kestis kuni 2006. aastani, mil bänd läks pausile. Kuni 2023. aasta sügiseni, mil Surrogoat taas ellu äratati, koosseisus Kristjan «Luix» Luiga – vokaal, Mihkel Luiga – kitarr, Jaanus Ehte – bass, Rauno Veeroja – trummid. Esimene pausijärgne esinemine oli 2024. aastal Käbliku Beer Camp & Rock’N’Roll festivalil Põlvamaal. Vana-Vigalas astub Surrogoat üles esmakordselt.