KÕIGE KÕVEM VÕMM «Palja relvaga» uusversioon sai veel ühe eriti naljaka reklaamklipi

1988. aasta originaalfilm «The Naked Gun: From the Files of Police Squad!» põhines telesarjal «Police Squad!», mis parodeeris klassikalisi politsei- ja krimisaateid. Kinodes suurt menu nautinud linateos sai järjed: «Palja relvaga 2» («The Naked Gun 2 ½: The Smell of Fear») (1991) ja «Palja relvaga 3» («Naked Gun 33 ⅓: The Final Insult») (1994).