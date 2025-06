Jalgpallur, rokkar ja näitleja: vaata, millised kultuuritegelased kuningas Charles rüütliks lõi

Näitleja Gary Oldman ja The Who solist Roger Daltrey on värskelt kuulutatud rüütliks, vahendab Guardian. Aumärgi saab ka jalgpallilegend David Beckham, skulptor Sir Antony Gormley aga pälvib kõrgeima tunnustuse – Companion of Honour tiitli. Daami aunimetus omistati teiste seas kirjanik Pat Barkerile, endisele kaitseministrile Penny Mordauntile ja keraamik Emma Bridgewaterile.