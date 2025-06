Nick Cave loobus koostööst Morrisseyga: see laul oli mingi tobe poliitiline jura

Vastates fänniküsimusele oma kodulehel The Red Hand Files, ütles Cave, et kuigi ta «mingil tasandil mõistis, mida Morrissey öelda tahtis», ei tundunud see projekt tema jaoks õige. «Püüan hoida poliitika – olgu kultuurilise või muu – eemal muusikast, millega tegelen. See kipub minu hinnangul kunstilist mõju hoopis vähendama ning on vastuolus sellega, mida ma loomingus püüan saavutada.»