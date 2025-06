Skunk Anansie kontserdi külalisesineja on üliäge kodumaine bänd

Legendaarse Skunk Anansie külalisesinejana kinnitatud Ziggy Wildi solist Laura Prits on eesootava pühapäeva osas väga elevil: «Meie jaoks on see väga erakordne võimalus esineda koos Skunk Anansiega. Nende muusika jõudis minuni teismeliseeas, kui olin mässumeelne ja tegelesin eelkõige tantsimisega ning just selle kaudu avastasin Skunki jõulise ja isikupärase loomingu. Minu jaoks sümboliseerib see bänd julgust eristuda naisena maskuliinses maailmas, trotsides ühiskondlikke norme. Nende muusika ja eriti solist Skin on olnud inspiratsiooniks paljudele naistele, kes soovivad asju teha omal moel, kartmata vahel ka teadlikult piire nihutada.»