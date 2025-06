ARVUSTUS Mari Roosvalt – peaaegu rahvuslik aare

Maalikunstnik Mari Roosvaltil on perekonna loomingu nähtaval olemise koha pealt olnud kindel siht silme ees kõik see aeg – kunstnike dünastia liikmesus annab juba varakult eelise kunstivälja tajumiseks millegi iseenesestmõistetavana, kus üks professionaalsuse komponente on navigeerimisoskus, elu pakutavast liigselt probleemitsemata kinni haaramine.