1997. aastal USA osariigis Pennsylvanias tegutsemist alustanud Halestorm on välja andnud viis stuudioalbumit ning töötab hetkel kuuenda kallal. Bänd on võitnud Grammy auhinna singli «Love Bites (So Do I)» eest, teinud koostööd paljude kuulsate muusikutega ning andnud tuhandeid kontserte maailma ei paigus. Nende aktiivsus kontsertide andmisel on tähelepanuväärne - aastas kuni 250 kontserti ei ole Halestormi jaoks ebatavaline. Eestisse esinema jõudis bänd aga esmakordselt.