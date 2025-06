ARVUSTUS Jean-Michel Jarre vanameisterlikkuse loorberitel ei puhka

Elektroonikapioneeri Jean-Michel Jarre’i kontsert oli muljetavaldav audiovisuaalne ja multisensoorne kogemus, mis ühendas endas kõrgtehnoloogia ja helide poeesia. Jarre’i esinemised ei ole kunagi pelgalt muusika esitused. Need on hoolikalt läbi mõeldud etendused, mis viivad kuulaja teadvust nihutavasse ruumi, kus helid, valgus ja ruumiline taju sulanduvad tervikuks. See oli üks nendest harvadest kontsertidest, mis laevad kuulaja globaalse poliitilise situatsiooni ja nigela suusailma tõttu punase hoiatustulega haledasti piiksuvad akud pikaks ajaks positiivse energiaga.