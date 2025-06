KAS ON SARNANE? Ilmus Bruce Springsteeni suurejoonelise eluloofilmi esimene reklaamklipp

Kinodesse jõuab film 24. oktoobril. See põhineb muusikaraamatul «Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska» (2023) ja keskendub Springsteeni 1982. aasta albumi «Nebraska» sünniloole – teosele, mida peetakse üheks tema kõige isiklikumaks ja sisekaemuslikumaks albumiks. Springsteen, kelle kontol on 21 stuudioalbumit, üle 300 laulu ja 20 Grammy auhinda, on nüüd 75-aastane.