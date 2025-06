Kuidas Andres Vanapa muutis eesti luulet igaveseks

Väga kõnekas on ühe meie parima luuletundja Mart Velskri lause 2001 ilmunud «Eesti kirjandusloos». «Hoolimata enesetaandusest pole Vanapa looming laiemast tähelepanust pääsenud.» Ja see on peaaegu kõik, mida öelda.

Aga Velsker on näinud Vanapat ka nooremate luuletajate inspireerijana, mis võiks kinnitada T. S. Elioti arutlust traditsioonist ja individuaalsest talendist – et mingid luuleuuendused saavad mõjujõu alles järgijate loomingus. Nende hulgas on Kivisildnik, fs, Jürgen Rooste, sõnakatest proosameestest Urmas Vadi.

Et Vanapa pole kaanonisse kippunud, siis meenub mulle seegi, kuidas kunagi 1980. aastate lõpul Hando Runnel avalikus poleemikas tõrkus Karl Muru käe kõrval igaviku väravatest sisse marssimast.

Pätt ja aristokraat

Vanapa luuletusi on peetud ühtaegu avangardistlikeks ja rahvalikeks. Kui Vanapa ühe varajase proosakatsetuse kohta öelnud tollane Loomingu peatoimetaja Paul Kuusberg, et Vanapa kirjutab pättidest ja on ise ka nagu pätt, ja jätnud tema auhinna saanud novelli ajakirjas avaldamata, siis hea sõber Andres Ehin on Vanapat nimetanud aristokraadiks.

Pätt vahest küll selles mõttes, et kuulus parteisse, aga käitus ja kirjutas kuidagi liiga isemoodi, sobimatult ja tõrksalt ega astunud progressiivse üldsusega ühte sammu.

Vanapast kui aristokraadist kirjutab Ehin aga minu meelest ühe tema parima teose, romaani «Riiulid» arvustuses. Sellest on meelde jäänud väide, et Vanapa ei tule liiga kergelt lugejale vastu, ei täida kohe tema ootusi, eelistades jääda pigem elitaarseks. Sugulashing luules, eespool mitte asjata mainitud Aleksander Suuman, seda aga just tegi, olles seetõttu ka tunnustatum, silmatorkavalt puänteeritum ja arusaadavam. Vanapa tõrkus ka siin.

Vanapa oli sõja ajal põgenemas üle Soome Rootsi, aga sakslased võtsid ta rajalt maha ja pistsid Tallinnas vanglasse. See päästis ta omakorda punaste repressioonidest. Aga kui tal õnnestunuks Rootsi jõuda, võinuks ta seal leida sugulashinge Arno Vihalemmas.

Vanapa poja koostatud ja Tiina Kuuse illustratsioonidega varustatud esinduslik kogumik «Riimiga ja ilma. Andres Vanapa luulet» ei ole kuigivõrd akadeemiline ega aita kaasa Vanapa kanoniseerimisele. Isikupärase looja õnneks ja tema legendi elus püsimiseks.