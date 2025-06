KINDEL LAKS Maailm vajab teie mõtteid

Pidage päevikut!

Pärnus puhub kõrbetuul

Veidi vähem kui kuu aja pärast läheb lahti 15. Pärnu muusikafestival, mis on sedapuhku eriline. Terve see muusika-aasta on pühendatud Arvo Pärdi 90. sünnipäevale (mis on 11. septembril) ja mõistagi kõlab ohtralt tema loomingut. Aga 19. juulil kõlab Pärnu kontserdimajas Erkki-Sven Tüüri oboekontserdi «Desert Wind» ühistellimuse esiettekanne Eestis, solistiks maailmas tuntud oboemängija Kalev Kuljus. Mul oli õnn ja rõõm kuulata seda maailmaesiettekandel võrratus Elbphilharmonie kontserdimajas Hamburgis – soovitan soojalt. Kui teil aga ei peaks võimalik olema Pärnusse sõita või piletit saada, siis teeb Pärnu muusikafestival ikka ülekandeid oma kodulehele. Ma tean, et see pole see, aga midagi ikka!

Kosmoloogia võrkkiiges

Laurits Leedo on kirjutanud ja kirjastus Ilmamaa välja andnud kena kõvakaanelise raamatu «100 kosmilist etüüdi», kus ongi just sada lugu tähistaevast meie kohal (aga mitte eriti moraaliseadusest meie sees). Need on algselt ilmunud Maalehes, mis tähendab, et universumi asju seletatakse seal lühidalt ja lugejasõbralikus keeles. Just niisugune vorm, mida loodetavasti soojal suveõhtul võrkkiiges uurida. Juttu tuleb sellest, millest on tähed tehtud ja sellest, kuidas me seda teada saame, ja sellest, mis mõju on tähistaevas meisse läbi aegade jätnud.