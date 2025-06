Kaur Riismaa üllatas suure Eesti romaaniga

Neljapäeval üllatas Riismaa Eesti Kirjanike Liidu 2025. aasta romaanivõistluse esikohaga. Kõigepealt tabas see üllatus kitsamat ringi, romaanivõistluse žüriid. Väidetavalt pidas mõnigi hindaja Riismaa omaks hoopis ühte teist käsikirja. Järeldused: «See pole see varasem Riismaa», «Riismaa uuel tasemel» jms. Jääme seega huviga ootama romaani jõudmist laiema publiku ette. Igal juhul kruvis žürii esimees Rein Raud ootused kõrgeks, kui ütles, et tegemist on kõigi kriitikute unistusega, mida võib nimetada «suureks Eesti romaaniks».