KUNSTIVARGUS Banksy teos pandi pihta Londoni seinalt ja viidi Ameerikasse

Ka Banksy ametlik esindusorgan Pest Control keeldus juhtumit kommenteerimast.

Banksy «Tüdruk õhupalliga» reproduktsioon pandi üles ka Banksy näitusel Telliskivi M-hoones. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees

Banksy teoste hindamine on äärmiselt keeruline. Kuigi tema osaliselt hävitatud töö «Love is in the Bin» müüdi 2021. aastal Sotheby’s oksjonil 18,6 miljoni naela eest, on seinale loodud teosed märksa keerulisemalt müüdavad ja nende väärtust on raske määrata.

Pest Control ei väljasta seinamaalingute kohta autentsussertifikaate, mistõttu väldivad mainekad oksjonimajad ja galeriid nende teoste müüki. See piirab ka nende turuväärtust.

Näiteks jäi 2024. aastal müümata üks Banksy teos, mis kujutas roosade lipsudega helikoptereid ja oli eemaldatud Londoni Shoreditchi piirkonnas asuvast kontorihoonelt. Hinnanguline väärtus oli 500 000 naela, kuid ilma autentsussertifikaadita see ostjaid ei leidnud.

Banksy ise on avalikult vastu sellele, et tema teosed eemaldatakse avalikust ruumist. Tema endine mänedžer, nüüdne fotograaf Steve Lazarides, on aga seisukohta muutnud: «Sa ei saa midagi panna avalikku ruumi ja siis solvuda, kui sellega midagi juhtub… See on osa mängust.»