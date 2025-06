INTERVJUU John Petrucci Dream Theaterist: meie uued albumid tekitavad fännides samasugust elevust nagu vanad hitid

«Meie fännid üle kogu maailma on uskumatult lojaalsed ja avatud uuele loomingule. Mitte kõik bändid ei saa öelda, et uued albumid tekitavad samasugust elevust nagu vanad hitid – aga meie publik ootab alati huviga uut muusikat. Eriti nüüd, kui Mike on pärast 14 aastat tagasi bändis – see muudab «Parasomnia» albumi veelgi erilisemaks,» leiab Petrucci.

«Meile meeldib esineda uutes kohtades, sealhulgas riikides, kus me varem pole käinud. Meid on võetud soojalt vastu kõikjal maailmas ja see on uskumatu tunne. Mina isiklikult naudin kitarrimängijana eriti just live-esinemisi – see on tõeliselt lõbus ja rahuldust pakkuv,» lausus muusik. «Samas on veel kohti, kus me pole üldse mänginud – näiteks Aafrika mandril: Marokos, Egiptuses, Lõuna-Aafrikas jne. Loodame, et tulevikus avaneb meil võimalus sealgi esineda.»