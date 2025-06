VALAB ÕLI TULLE Noor Hollywoodi näitleja õrritab vihjetega James Bondi rolli kohta

35-aastane näitleja on juba mõnda aega olnud peamine kandidaat, keda on peetud Daniel Craigi mantlipärijaks legendaarse Briti salaagendi rollis, mis põhineb Ian Flemingi romaanidel. Kuigi Taylor-Johnson on seni küsimustele Bondi kohta vastanud üha nähtavama ärritusega, andis ta Londoni maailma esilinastusel filmile «28 Years Later» senini kõige tugevama vihje, et kuulujuttudel võib tõepõhi all olla.

«Mis on sinu järgmine projekt?» uuris ajakirjanik väljaandest Deadline.

«Ma ei saa sellest rääkida,» vastas Taylor-Johnson, samal ajal kui turvameeskond ta intervjuult minema juhatas.

Menukas spioonifrantsiis on aga just tuntud oma salatsemise ja diskreetsuse poolest, nii et paljude jaoks oli see justkui kinnitav noogutus, et tegemist on tõepoolest uue superspiooniga, mis on läbi aastakümnete olnud tuntud oma range produktsiooniga seotud vaikimisvande poolest.

Eelmisel kuul sai Taylor-Johnsonist luksuskellabrändi Omega globaalne saadik. Ta tähistas koostöö algust ettevõtte peakontoris Bielis, Šveitsis, kus tutvus lähemalt nii kellaehitamise kui ka brändi ajalooga. Omega on olnud ka Bondi ametlik kellatootja juba 30 aastat – esmakordselt kandis seda Pierce Brosnan filmis «GoldenEye» (1995) ja hiljuti Daniel Craig linateoses «No Time to Die» (2021).