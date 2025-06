Avastus järgneb varasemale tööle, mille käigus sama uurimisrühm leidis märtsis suuri maa-aluseid rajatisi ka Khafre püramiidi alt.

Siiski ei ole uus teooria ilma vastuoludeta. Mitmed tunnustatud arheoloogid ja egüptoloogid, teiste seas ka tuntud Egiptuse arheoloog dr Zahi Hawass, suhtuvad sellesse skeptiliselt. Nende hinnangul on niivõrd sügaval maa sees olevate struktuuride tuvastamine tänapäeva tehnoloogiaga, sealhulgas maapinda läbistava radariga, praktiliselt võimatu. Pealegi ei ole leide veel avaldatud eelretsenseeritud teadusajakirjas, mis seab nende teadusliku kaalu kahtluse alla.

Uurimisrühma kaasautor ja radarispetsialist, Strathclyde’i ülikooli teadlane Filippo Biondi, kaitseb siiski oma meeskonna tööd. «Meie andmete põhjal on 90-protsendiline tõenäosus, et Menkaure püramiidi all leidub samasuguseid sambaid nagu Khafre all,» sõnas ta intervjuus Daily Mailile.

«Me usume kindlalt, et Giza püramiidid on osa suuremast omavahel seotud süsteemist. Need kuulsad ehitised on tõenäoliselt vaid jäämäe tipp – tegelikult võib all peituda hiiglaslik maa-alune infrastruktuur,» lisas Biondi.

Egiptuses Kairo lähedal Giza platool asub kolm püramiidi, millest Menkaure oma konserveeritakse. Foto: KHALED DESOUKI

Uurijad kirjeldavad keerulist tunnelitevõrgustikku, mis ühendab põhilisi maa-aluseid ehitisi. Mõõtmistulemused viitavad sarnastele sambalaadsetele struktuuridele, mida nad olid juba varem tuvastanud. Kuna Menkaure püramiid on väiksem kui Khafre, eeldavad teadlased, et sealne sammaste arv on väiksem, ent sümmeetriline.