GALERII Karje ja kaos: Skunk Anansie rokkis Tallinnas täisvõimsusel

Skin on öelnud, et bändi muusikaline stiil on «clit-rock» - alternatiivina 90ndate keskel populaarsele britrockile. «Olin seda öeldes lihtsalt veidi ropp ja provokatiivne - me loome ise enda skeene! Ja siis sai sellest teema… aga mu mõte oli selles, et me ei ole ega üritagi olla osa mingist skeenest. Clit-rocki pole olemas, mõtlesin selle lihtsalt välja.»