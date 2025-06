Mõned väidavad, et vanu filme tehti suurema hoole ja armastusega. Teiste arvates on need väärtuslikud, sest suudavad tabada väikseimadki detailid. Kas see ka päriselt nii on, on vaieldav, kuid üks on kindel – vanade meistriteoste vaatamisel tekib alati eriline tunne.