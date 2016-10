Pärimusmuusikud alustavad ringreisi viinavabrikust

Ringreisi eestvedaja Margit Kuhi sõnul kõlavad kontsertidel lood ja laulud maailma eri paigust ja ka Eestist. «Noorte muusikute pillimängurõõm on inspireeriv ning pakub naudingut igale kuulajale,» kutsus Kuhi kõiki julgelt sündmustest osa saama.

Ringreisi juhendaja kaasa tegev Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektor ja pärimusmuusika õppesuuna juht Merike Paberis rääkis, et tuur on eelkõige oluline osalejatele ning kogu ettevõtmise eesmärgiks on uute ja andekate pärimusmuusikute pealekasv Eestis. «Nii mõnegi osaleja jaoks on see väike tuur esmane tõsisem bändis mängimise kogemus ja ringi tuuritamine,» selgitas Paberits. «See on justkui muusikuelu mekkimine turvalises keskkonnas.»

«Eesti Etno ringreis 2016» koosseisu kuuluvad järgnevad muusikud: Rahel Talts (Eesti) - meloodika / klaver; Maija Holopainen (Soome) – viiul; Myrna Mens (Belgia) – viiul; Martin Vill (Eesti) - saksofon / torupill; Hampus Modig (Rootsi) – perkussioon; Kristjan Luik (Eesti) – kitarr; Merike Paberits (Eesti) - flööt / torupill; Marti Tärn (Eesti) – basskitarr

Etno Ringreis toimub juba 5. oktoobril Mooste viinavabrikus, 6. oktoobril Tallinnas, Philly Joe’s jazziklubis, 7. oktoobril Viljandis, pärimusmuusika lõikuspeol ning 8. oktoobril Rapla loomeruumis.

«Eesti Etno 2016 ringreis» on jätkuprojekt suvisele pärimusmuusikute Eesti ETNO laagrile. Projekti idee seisneb selles, et suvisest Eesti ETNO 2016 laagrist osavõtnute seast valitakse välja 6 silmapaistvamat muusikut ja 2 juhendajat, kes kohtuvad uuesti sügisel, et üheskoos teha väike kontserttuur Eesti. Lisaks kontsertidele viiakse igas peatumispaigas läbi õpituba, kus õpetatakse kohalikele muusikahuvilistele erinevate maade lugusid/laule.