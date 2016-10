Kultuuriministeerium otsib Narva kirikule rakendust

Valitsuskabinet tegi Kultuuriministeeriumile ülesandeks koostada kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kontseptsioon tänavu juunis.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ütles, et Kultuuriministeerium pakub valitsusele kaalumiseks kolme varianti: paigutada hoonesse Narva Linnaraamatukogu, rajada sinna multifunktsionaalne kultuurikeskus või tagada praeguse olukorra säilimine. Sitsi sõnul kaldub Kultuuriministeeriumi eelistus raamatukogu poole.

«Narvas on Eesti keskmisest kõrgem laste ja noorte lugejate osakaal, kuid olemasolev Narva keskraamatukogu on amortiseerunud. Sellele tasub tõsiselt mõelda, kui idee leiab laiemat toetust – eriti oluline on toetus kohalike elanike seas,» ütles Sits. Ta lisas, et raamatukogu ehitamise vajadus on Narva linna arengukavas välja toodud, kuid selleks pole olnud sobivaid sihtprogramme.

Sitsi sõnul on tühjaks jäävatele kirikuhoonetele uue funktsiooni leidmine väga aktuaalne kogu Euroopas ning suurkiriku hoone võiks olla Eestile hea harjutus. «Kontserdisaali puhul tuleks arvestada muuhulgas, et nii Narvas kui ka selle lähipiirkonnas on juba praegu loodud mitmekesiseid võimalusi kontserttegevuseks – kasvõi Jõhvi kontserdimaja või riigi toel Narva rajatav Vaba Lava keskus. Võimalus on ka hoone praegu lihtsalt seisma jätta paremaid aegu ootama,» märkis Sits. Ta toonitas, et mistahes lahenduse puhul ei takista miski ka jumalateenistuste läbiviimist, kui ruumid on selleks sobivad.

Esitatud lahenduste realiseerimise hind tuleb eraldi välja arvutada koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga (RKAS). Seegi saab toimuda siis, kui valitsuskabinet on ma otsuse teinud.

Narva Aleksandri suurkiriku hoone kuulub Siseministeeriumile. Hoone olukord on praegu üldiselt rahuldav, kuna välised taastamistööd on suures ulatuses tehtud. Siseruumid jagunevad seisukorra järgi kaheks. Heas korras taastatud ja kasutusel on torniosa koos tänapäevaste kommunikatsioonidega, kuid varisemisohtlik saaliosa on täies ulatuses kasutuseta ja külastajatele turvalisuse kaalutlustel suletud.