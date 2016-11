Maarja Nuut kandideerib maineka Briti muusikaajakirja aastaauhinnale

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on fRoots inglisekeelse maailma põhiline maailmamuusika ajakiri ning Maarja Nuudi esiletoomine nende poolt väga kõva sõna.

«fRoots'ile saadetakse kuulamiseks sadu CD-sid ning et Maarja nende seast esile tuuakse, näitab, et tunnustus on väga laiapõhjaline,» lausus Noormaa. «Hea muusika peab panema kuulama ilma igasuguse selgituseta. Maarja muusikale on etniline liin inspiratsiooniks ja lisab omapära, aga kõige tähtsamana tooksin esile hoopis kõlapildi. See on värske, ootamatu, läbipaistev, karge. Põnev, aga samas hoomatav. Suhteliselt konkreetne ja lihtne vorm, kuigi see, mis ta teeb, pole muidugi üldse lihtne.»

fRoots valib kriitikute abil aasta parimat albumit maailmamuusika vallas juba 31. aastat järjest. Kunagi varem pole ükski Eesti artist nominentide sekka pääsenud. Teiste kandidaatidega fRoots’i 2016. aasta albumi tiitlile saab tutvuda siit. Ajakirja põhjal koostavad oma playlist'e paljud raadiod ning seda jälgivad kontsertide ja festivalide korraldajad.

Inglismaal ilmub kaks mõjukat maailmamuusika ajakirja – fRoots ja Songlines. Maarja Nuudi tänavu kevadel ilmunud teine plaat pälvis kiitust ka Songlines’is. Ajakirja juulinumbris valiti «Une meeles» kümne juulikuu silmapaistvaima plaadi sekka, Maarja tituleeriti Baltimaade Björgiks ning tema muusikat iseloomustati ühtaegu sooja ja südamliku ning veidra ja üleloomulikuna. Maarja Nuudi albumit on arvustatud ka sellistes väljaannetes nagu The Guardian, The Independent, The Quietus.

Sel pühapäeval esineb Maarja Nuut Londonis, Barbicani kultuurikeskuses. Eestis saab teda koos Hendrik Kaljujärvega kuulata 21. jaanuaril Intsikurmu talvefestivalil NO99-s. Enne seda, 8. jaanuaril ootab ees ülesastumine globalFestil New Yorgis, mis on Põhja-Ameerika oluliseim maailmamuusika esitlusfestival.