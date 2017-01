Tõnis Niinemets tuleb uue jõustamiskomöödiaga

Ligi aasta tagasi start-up comedyga alustanud ja publiku südamed võitnud Tõnis Niinemets on kuulutanud 1. veebruari päevaks, mil jõuab suuremasse vahefinishisse mahukas loomeprotsess ning Eesti komöödiamaastiku värskeim nimi on taas laval! Lisaks uuele materjalile lubab pealkiri taas ka teistmoodi meelelahutust. Millega on tegu?

««Homme on Täna!» on power-up comedy! Ja ma juba tunnen, kuidas mõnel lugejal läksid kulmud nina peale kokku… Osadel sellepärast, et see Niinmetes kohe ei või kasuta eesti keelt ja osadel sellepärast, et mitte midagi ei saa aru. Kohe tõlgin,» naeris Tõnis Niinemets.

«Power-up tähendab eesti keeles seda, et me lükkame selle etendusega vaatajatel võimekuse uuesti tippu. Power-võim ja up-üles. Ja comedy on jätkuvalt komöödia. Miks ingliskeelne žanri määratlus? Väga lihtne sellepärast, et jõustamiskomöödia tundus ikka sama tahumatu, kui meie kõigi armastatud rändrahnud.»

«Ühel hetkel tekkis tunne, et inimestel on vaja etendust, millest oleks reaalselt kasu. Meelelahutust, kus tehakse lihtsalt nalja või püütakse lihtsalt teravalt ära panna on palju. Aga meelelahutust, mis jätab etenduse lõppedes lisaks heale tujule kätte ka reaalsed tööriistad, kuidas edasi elada… Vot seda pole varem nii selgelt tehtud. See meie ettevõtmise eesmärk ongi. See materjal on inspireeritud, meie kõigi reaalse maailma probleemidest, kuid lahendusteks on inspiratsiooni kogutud teaduskirjandusest, mida enamus inimesi ise kunagi ei loe. Kuna sellel etendusel on motivatsiooni ja elujõudu tõstev mõju, siis peaks iga eestlane seda vähemalt korra elus vaatama!» lõpetas Tõnis Niinemets.

«Homme on Täna!» loomisprotsessi andsid aasta jooksul lisaks Tõnis Niinemetsale oma panuse ja rohkelt inspiratsiooni Juhan Kivirähk, Kertu Moppel, Birgit Kermes, Mehis Pihla, Karl Kermes, Mihkel Uba, Kenneth Bärlin, Kristel Maruste, mitmed vabatahtlikud Eesti inimesed, kõik Eesti poliitikud, Donald Trump, Mark Zukerberg, mitmed koolitajad ning maailma ajakirjandus.