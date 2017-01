Tallinnas avatakse täna Tallinna Rüütliordude Muuseum

Avatava muuseumi kollektsioon sisaldab mitme tuntud ordu ja vennaskonna ordeneid, nt Burgundias asutatud Kuldvillaku ordu, Inglise kuninga asutatud Sukapaela ordu, Dannebrogi, Malta ja Preisimaa Musta Kotka ordu aumärke, samuti Prantsuse Auleegioni ja Ida-Aasia ja Venemaa keiserlikke autasusid ja hulka Eesti riiklikke teenetemärke.

Ajaloolase ja muuseumi ajalookonsultandi Kristjan Kaljusaare sõnul on muuseumi kogus äärmiselt haruldasi eksponaate, mis on seotud ajalooliselt väga oluliste isikute ja sündmustega.

«Muuseumi kogus on erilisi eksponaate, mida on kogu maailmas, ka erakogudes väga vähe. Näiteks kuulub meie kogusse orden Mandžukuo keisririigist, mis kestis vaid ligi tosin aastat, mistõttu pärineb sealt üldse väga vähe aumärke. Samuti on ordeneid, mis kuulusid sellistele väljapaistvatele isikutele nagu Etioopia keisrile Haile Selassie'le ja Katariina Suurele. Meie väljapanekus on hinnalisi eksponaate üle kogu maailma, Brasiiliast Aasia riikideni,» lisas Kaljusaar.

Tallinna Rüütliordude Muuseumi näol on tegemist rahvusvahelise projektiga, millesse on oma panuse andnud kollektsionäärid ja faleristika eksperdid Eestist, Saksamaalt, Slovakkiast, Soomest ja Ameerika Ühendriikidest. Muuseumi eksponaadid on ostetud aastate jooksul Euroopa oksjonitelt.

Muuseum ja kollektsioon kuulub ettevõttele WETT Eesti OÜ, mille juhatuse liikme ja kollektsionääri Valery Glushchuki soov oli rajada Põhjamaade suurim faleristikakogu just Tallinna vanalinna. «Tallinna vanalinn, kui paljude muuseumis esindatud ordude kaasaegne, sobib suurepäraselt hinnalise faleristikakogu hoiu- ja esitluspaigaks,» kommenteeris Glushchuk.

Tänast muuseumi avamist on külastamas esinduslik seltskond üle Euroopa: Mag. Branislav Panis Slovakkia rahvusmuuseumist, Mag. Anna Fabiankowitsch Viini ajaloomuuseumist, Hr. Lajos Pallos Ungari rahvusmuuseumist, Dr. Mario Strigl Viini ülikoolist, Pr. Anne de Chefdebien ja Hr. Tom Dutheil Prantsusmaa auleegoni ja rüütliordude muuseumist, Georgi Vadimovitš Vilinbahov Ermitaažist, Hr. Tom Christian Bergroth Turu muuseumist ning Hr. Sergei Levin Vene riigi ajaloomuuseumist.

Tallinna Rüütliordude Muuseum on avatud teisipäevast pühapäevani kella 10–18; muuseum on suletud esmaspäeviti ja riigipühadel. Rohkem infot muuseumist leiab ametlikult kodulehelt.